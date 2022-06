Am gestrigen Abend, 14. Juni, wurde gegen 19.30 Uhr eine 31-jährige Frau am Willy-Brandt-Platz von einem 34-Jährigen mit einem Messer angegriffen und dabei so schwer verletzt, dass sie am heutigen Morgen starb. Der Tatverdächtige, ihr getrennt lebender Ehemann, wurde noch am Tatort festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt.

Die Polizei Essen ermittelt wegen Mordes gegen den 34-jährigen und hat eine Mordkommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg für weitere Ermittlungen eingerichtet.

Die Obduktion der 31-Jährigen wird aktuell durchgeführt. In Abhängigkeit des Ergebnisses soll über die Vorführung des Beschuldigten entschieden werden.