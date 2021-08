Da staunte ein 61-Jähriger Mülheimer nicht schlecht: Durch eine App, die er sich auf sein Smartphone geladen hatte, konnte er live und im Video verfolgen, wie zwei Täter seine Wohnung durchsuchten. Sie konnten im Hausflur gefasst werden. Damit haben die Täter sicher nicht gerechnet.

Am 11. August ging gegen 12 Uhr der Alarm auf dem Smartphone des 61-jährigen auf der Schloßstraße los. Als er sich das Display anschaute, traute er seinen Augen nicht. "Live" sah er zwei Unbekannte, die offenbar in seinen eigenen vier Wänden auf Beutesuche waren. Er informierte sofort die Polizei.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die mutmaßlichen Täter bereits aus der Wohnung verschwunden. Im Hausflur und im Keller nahmen die Beamten die Tatverdächtigen vorläufig fest. Sie hatten einen Schraubendreher dabei.

Vermutlich hebelten sie mit diesem Werkzeug die Wohnungstür auf. Die Geldbörse mit Bargeld des Anrufers fand die Polizei bei ihnen. Für die beiden Männer im Alter von 18 und 46 Jahren ging es in das Polizeigewahrsam. Das Einbruchskommissariat hat den Fall übernommen.