Ein 61-jähriger Mülheimer ist am Morgen des 24. Dezembers in seiner Wohnung in Heißen bestohlen worden. Geschickt hatte sich zuvor ein unbekannter Mann das Vertrauen des Mülheimers erschlichen.

In der Heißener Wohnung täuschte der angebliche Berliner Kommissar und Rauschgiftfahnder einen krankheitsbedingten Anfall vor und bat den Mülheimer um die Besorgung dringender Medikamente. Als der 61-Jährige gegen 11.45 Uhr mit den Arzneien zurückkehrte, war der offenbar wieder gesundete Rauschgiftfahnder verschwunden. Mit ihm verschwanden allerdings auch der Schmuck und ein fünfstelliger Bargeldbetrag des Mülheimers. Mit einer zurückgelassenen sarkastischen Notiz: "Vielen Dank mein lieber!" verabschiedete sich der Trickdieb.

Er soll 30-42 Jahre alt, muskulös, etwa 185 cm groß und europäisch aussehen. Die alarmierten "richtigen Polizisten" nahmen eine Strafanzeige auf und hoffen auf "ein Wiedersehen mit ihrem Berliner Kollegen!"