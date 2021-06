Ein junger Mitarbeiter eines Kiosks an der Kampstraße in der Mülheimer Innenstadt, erlebte am Sonntagabend, 6. Juni, eine wirklich böse Überraschung: Er wurde Opfer eines Raubes. Der Täter bedrohte gegen 22 Uhr den Mitarbeiter mit einem Messer und bediente sich an der Kasse, in dem er das gesamte Bargeld raubte.

Nachdem der unbekannte Mann die Kasse ausgeraubt hatte, flüchtete er mit seiner Beute über die Trooststraße in Richtung Dohne.

Der Flüchtige soll Westeuropäer, zirka 35 bis 40 Jahre alt und ungefähr 1,60 Meter groß sein. Er sprach einwandfrei Deutsch. Bekleidet war er mit einer schwarzen Ski-Maske und einer braunen Jacke. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen.