Ein LKW-Fahrer verlor am Mittwoch, 20. Januar, die Kontrolle über seinen Sattelzug auf der A 40 und verursachte einen Unfall. Weil die anderen Autobahnnutzer eine schnelle und vorbildliche Rettungsgasse bildeten, konnten Feuerwehr und Polizei schnell an der Unfallstelle sein.



Auf der A40, inFahrtrichtung Duisburg und kurz vor der Auffahrt Friesenstraße, touchierte der LKW-Fahrer die Mittelleitplanke und kam nach circa 80 Metern auf der linken Fahrspur zum Stehen.

Eine Unfallmeldung brachte den Rüstzug und die Feuerwache Broich mit Führungsdienst schnell an die Unfallstelle. Nach erster Meldung schien der LKW_Fahrer eingeklemmt zu sein, was sich an der Unfallstelle zum Glück nicht betätigte: Der Fahrer konnte sein verbeultes Führerhaus selbst verlassen und nutzte dazu eine LKW-Rettungsplattform.

Fahrer nicht schwer verletzt

Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und mit vermutliche leichten Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Durch den Unfallhergang hatte sich der

Kraftstofftank des LKW verformt. Es liefen nur geringe Mengen an Betriebsmitteln

aus, welche durch die Einsatzkräfte aufgefangen werden konnten.

LKW wurde abgeschleppt

Der Verkehr konnte auf dem Seitenstreifen an der Unfallsteller vorbei geführt

werden. Es kam jedoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Zur Beseitigung von umherfliegenden Trümmerteilen, musste die A40 in

Fahrrichtung Essen kurzzeitig gesperrt werden. Der nicht mehr fahrbereite LKW wurde durch ein Bergungsunternehmen geborgen.