Dank der heldenhaften Tat eines 27 Jahre alten Mülheimers konnte ein Kind am Sonntagnachmittag, 13. Dezember, gegen 16.30 Uhr schnell wieder aus dem kalten Wasser der Ruhr gerettet werden.

Zuvor war der vierjährige Junge mit seinem Laufrad am Rand der Ruhr unterwegs. Kurz nach dem Wehr sei der Junge vom Fußgängerweg abgekommen und ins Straucheln geraten. Anschließend fiel er über eine kleine Böschung in das Wasser.

Laute Schreie am Ruhrufer

Zwei Spaziergänger wurden durch laute Schreie aufmerksam. "Hinter uns hörten wir panische Schreie der Mutter: „Oh mein Gott, Nein, Nein, Nein, Hilfe“, erzählt der 27-jährige Maxim Arseniev. Dabei drehte er sich um und sah nur noch, wie der Junge mit seinem Fahrrad in die Ruhr fiel - zu dem Zeitpunkt waren in direkte Nähe nur die Mutter, Arseniev und seine Frau.

"Tom war mit seinem Zwillingsbruder gut 20 Meter vorausgefahren. Plötzlich kam er vom Weg ab, fuhr die Böschung hinunter und landete im Wasser. Ich lief sofort los, aber der Mann war schneller", so erlebte es die Mutter. Ohne zu zögern reagierte der 27-Jährige blitzschnell. Er zog Schuhe und Jacke aus und sprang in die eiskalte Ruhr. Schon nach nur wenigen Sekunden erreichte er den Vierjährigen, zog ihn aus dem Wasser und überreichte den Jungen seinen Eltern. Zeitgleich informierte ein Passant einen Rettungswagen, der kurz darauf eintraf.

"Zwei Frauen eilten sofort herbei, reichten uns Jacken, Schal und eine Decke und rubbelten ihn trocken, um unseren Sohn warm zu halten. Sie haben sich rührend gekümmert, bis der Krankenwagen da war", erzählt die Mutter, die voll Dankbarkeit ist gegenüber den Helfern, denn es gab auch andere Reaktionen. Manch einer reagierte unmutig, dass die Gruppe im Wege saß. Wichtig aber ist, dass alles gut gegangen ist und der kleine Mann am heutigen Dienstag unbeschwert seinen fünften Geburtstag feiern kann.

Großes Lob von der Polizei

Der couragierte Zeuge und seine Begleitung liefen nach dem Vorfall schnell nach Hause, um die nasse Kleidung zu wechseln und einer Unterkühlung zu entgehen.

"Durch das schnelle und beherzte Handeln hat der 27-Jährige den Jungen gerettet, ohne dabei an die Gefahr für das eigene Leben zu denken. Bei dem kalten Wasser und den winterlichen Temperaturen hat der Retter vermutlich weitaus Schlimmeres für das Kind und seine Eltern verhindert", lobt die Polizei Mülheim an der Ruhr. Der Retter selber hat nur einen Wunsch: Dass dieser Vorfall dazu beiträgt, dass Eltern an der Ruhr besonders gut auf ihre Kinder achten.