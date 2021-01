Gleich fünf Männer stritten sich am Samstag, 23. Januar, gegen 23.20 Uhr an einem Kiosk in der Prinzeß-Luise-Straße in Broich. Sie waren zwischen 17 und 34 Jahre alt.

Der Streit eskalierte derart, dass einige der Männer Messer zogen und aufeinander losgegangen sind. Hierbei wurde ein 34-Jähriger leicht verletzt.

Anwohner, die die Auseinandersetzung mitbekamen, riefen die Polizei, die kurz darauf mit einem größeren Aufgebot an Beamten am Einsatzort Kiosk eintrafen. Alle am Streit beteiligten Männer wurden von ihnen in Gewahrsam genommen.

Die Hintergründe des Streits sind noch unklar und Teil der kriminalpolizeilichen

Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen/Mülheim

a.d. Ruhr zu melden.