Die "Moornixe", ein altes Ausflugsschiff, war am Donnerstag, 15. Juli, nach dem Starkregen und anschließenden Überschwemmungen von der starken Strömung der Ruhr zunächst von ihrem Ankerplatz los- und dann mitgerissen und spektakulär durch das Kahlenbergwehr gesogen worden.

Am 19. Juli hatte die Feuerwehr Mülheim bei Aufklärungsflügen mit einer Drohne die "Moornixe" dann unter der Wasseroberfläche gesichtet. Sie liegt zirka 150 Meter unterhalb des Kahlenbergwehr.

Nun steht in der nächsten Woche die Bergung an. Am Montag und Dienstag, 4. und 5. Oktober, wird das Wrack durch eine Spezialfirma zur Bergung vorbereitet. Am Mittwoch, 6. Oktober, ist das Anheben des Wracks geplant. Ab zirka 14 Uhr soll die „Moornixe“ dann mittels Booten (Bergungsunternehmer und Feuerwehr) zu einem sicheren Anlegeplatz geschleppt werden. Dort wird durch Einsatzkräfte der Feuerwehr, der noch in dem Tank befindliche Kraftstoff umgepumpt.

Nach diesem Vorgang wird das Wrack an einen anderen Uferbereich geschleppt, wo es bis zur Bergung durch einen Spezialkran verbleibt.