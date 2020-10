Trotz zahlreicher Warnungen ist es Trickbetrügern wiederholt gelungen, zwei Seniorinnen (beide über 85 Jahre alt) in Essen/Mülheim an der Ruhr zu täuschen und Wertgegenstände zu stehlen.

Der erste Fall ereignete sich in Mülheim an der Bessemerstraße. Dort suchte der vermeintliche Wasserwerker die Wohnung einer Mülheimerin auf und gab an, die Leitungen überprüfen zu müssen. Während die Seniorin im Bad Wasser laufen lassen sollte, durchsuchte der Unbekannte die Wohnung nach Wertgegenständen und flüchtete mit seiner Beute (Bargeld).

Er soll zwischen 40 und 50 Jahre alt und zirka 1,70 Meter groß sein. Er hat dunkle Haare und trug einen MN-Schutz sowie einen dunklen Anorak.

Unter selben Vorwand ...

In Altenessen an der I. Schnieringstraße gelang es dem Trickbetrüger unter selben Vorwand, die Wohnung der Seniorin zu betreten. Für seine "Arbeitsleistung" wollte der Mann 200 Euro. Die Seniorin holte Bargeld aus ihrer Geldbörse und übergab es dem Unbekannten. Dieser bat erneut, dass die Seniorin ins Bad gehen sollte. Währenddessen entwendete er das restliche Bargeld aus der zurückgelassenen Geldbörse und flüchtete.

Er soll zirka 30 Jahre alt und auffällig klein gewesen sein (zwischen 1,55 und 1,60 Meter). Zur Bekleidung liegen leider keine weiteren Hinweise vor.

Zeugen bitte melden

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die möglicherweise etwas Auffälliges beobachtet haben könnten. Rufnummer 0201/829-0.