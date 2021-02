Am Montagmittag, 15. Februar, kam es auf der Oberhausener

Straße zu einem Unfall eines Müllfahrzeugs, an dem keine anderen Fahrzeuge beteiligt waren. Oberhalb der Straße verläuft die Oberleitung der Ruhrbahn. An einem daran angebrachten Richtseil blieb das Fahrzeug beim Entleeren einer Mülltonne hängen.

Dabei wurde das Richtseil aus der Verankerung gerissen. Da sich zum Unfallzeitpunkt noch Strom auf der Oberleitung befand, wurde der Fahrer des LKWs telefonisch, von der Leitstelle

der Feuerwehr, dazu angehalten das Fahrzeug nicht zu verlassen. Bei einem

Verlassen des Fahrzeugs hätte es durch einen Spannungsüberschlag zu

lebensgefährlichen Verletzungen kommen können.

Oberleitung der Tram abgeschaltet

Die Feuerwehr betreute den Fahrer, sperrte den Bereich weiträumig ab und veranlasste das Abschalten der Oberleitung durch die Zentrale der Ruhrbahn. Nachrückenden Kräfte koordinierten weitere Maßnahmen, bis die Oberleitung abgeschaltet wurde. Nach Abschaltung der Oberleitung konnte der Fahrer das Fahrzeug unverletzt verlassen. Für die Dauer des Einsatzes und die Reparaturarbeiten durch die Ruhrbahn blieb die Oberhausener Straße gesperrt.