Im letzten Sommer am 5. Juli vergewaltigte eine Gruppe Jugendlicher im Alter von zwölf bis 14 Jahre eine 18-Jährige in einem Wäldchen nahe des Spielplatzes Hasental.

Der mutmaßliche Haupttäter, zum Tatzeitpunkt gerade 14 Jahre alt, sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die noch nicht strafmündigen Jugendlichen werden engmaschig von Schulsozialarbeitern, Schulpsychologen und dem Jugendamt begleitet. Sie haben nach der Tat die Schule gewechselt.

Am Dienstag, 7. Januar, wurde nun nach gründlicher Vorbereitung das Strafverfahren wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen Vergewaltigung am Landgericht Duisburg gegen drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren eröffnet. Der Vorsitzende Richter am Landgericht Metzler hat zunächst zehn Verhandlungstage bis Anfang März angesetzt.

Die Verhandlung ist an allen Sitzungstagen nicht öffentlich, da es sich bei den Angeklagten um Jugendliche handelt.