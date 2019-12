Möglicherweise bestahlen zwei Trickdiebinnen Donnerstagmittag (19. Dezmeber) Mülheimer Senioren an der Bruchstraße und im Bereich Mendener Straße/ Steinknappen. An der Bruchstraße werden zwei mutmaßliche Diebinnen beschrieben. Eine Verdächtige soll sehr hübsch, schlank, zirka 1,60 Meter groß und etwa 20 Jahre alt sein. Ihre Haarfarbe sei dunkelbraun, sagen Zeugen.



Die gleichgroße Mittäterin des Trickbetruges soll etwa 30 Jahre alt sein. Diese trug eine dunkelblaue Jacke und hatte eine Papiertasche dabei. Unter dem Vorwand, eine Nachricht für die Nachbarn hinterlassen zu müssen, gelangten die Frauen in die Wohnung der Seniorin. Unbemerkt von der Mieterin suchte offenbar eine dritte Person erfolgreich nach Wertgegenständen.

Mit wertvollem Schmuck flüchteten die Frauen gegen 13.40 Uhr unerkannt. Kurz vor 15 Uhr gelang es einer elegant gekleideten Frau, die Wohnräume eines älteren Mülheimers im Bereich Steinknappen/ Mendener Straße zu betreten. Zielstrebig nutzte die Diebin die Situation aus und durchsuchte die Wohnung nach lohnender Beute. Mit Schmuck aus dem Schlafzimmer verließ sie kurz darauf das Haus. Die möglicherweise ausländische Verdächtige soll älter als 40 Jahre, etwa 1,60 Meter groß, gebräunte Haut und dunkelblonde lange Haare tragen. Bekleidet war die elegante Straftäterin mit einem dunklen Mantel. Nach Aussagen des bestohlenen Senior sprach sie akzentfrei Deutsch. Neben der Warnung vor möglichen Trickdieben und Betrügern bittet die Polizei, verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Mülheimer Tatorte zu melden. Unter der zentralen Rufnummer 0201-8290 des Polizeipräsidiums, können Hinweise rund um die Uhr mitgeteilt werden.