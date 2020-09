Am Dienstag, 15. September, wurde die Feuerwehr gleich zu mehreren aufeinanderfolgenden Einsätzen gerufen. Über den Tag verteilt fuhren die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu sechs Einsätzen, welche durch Brandmeldeanlagen oder Heimrauchmeldern ausgelöst wurden.

Allerdings konnte in jedem der sechs Fälle vor Ort schnell Entwarnung gegeben werden. Doch zusätzlich war ein Einsatzfahrzeug von der Hauptfeuerwache Broich gegen 14.40 Uhr zu einem brennenden Fahrzeug in der Moritzstraße ausgerückt. Im Motorbereich eines PKW gab es einen kleinen Kabelbrand. Noch vor dem Eintreffen der Whe gelang es dem Besitzer, mit einem Pulverlöscher den kleinen Brand selbst zu besiegen.



Optische Täuschung führte zu Fehlalarm



Gegen 20.18 Uhr meldete ein aufmerksamer Anwohner Feuerschein auf einem Balkon im Bereich der Augustastraße. Auch hier konnte der alarmierte Löschzug schnell Entwarnung geben. Bedingt durch eine optische Täuschung entstand der Eindruck, dass es auf einem der naheliegenden Balkone brennen würde.

Gekenterter Paddler konnte sich retten

Gegen 21.24 Uhr bekam die Leitstelle telefonische Nachricht: Der Anrufer gab an, dass eine männliche Person auf einem Stand-Up-Paddling auf der Ruhr unterwegs gewesen sei und auf Höhe der Ruhrbania das Gleichgewicht verloren habe und sei in die Ruhr gefallen. Daraufhin wurden der Führungsdienst, ein Löschzug und die Taucherstaffel der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr mit dem Rettungsboot von der Hauptwache zu Einsatzstelle entsandt. Es stellte sich glücklicherweise heraus, dass die betroffene Person selbständig und unverletzt das Wasser verlassen konnte und somit der Wasserrettungseinsatz eingestellt werden konnte.