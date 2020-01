Nun sind der Mülheimer Woche alle Daten zu entnehmen, die in der Radiomeldung nicht verkündet wurden. Es handelt sich bei dem vermissten Fahrzeug um einen VW-Polo mit dem amtl. Kennzeichen MH – HU 311 in silbergrau. Abgestellt wurde er vermutlich in Mülheim Heißen oder dem erweiterten Umfeld.

Hinweise bzgl. des Standortes werden per E-Mail an: mh-hu311@web.de erbeten.