Bei einer Verkehrskontrolle am Montag, 27. Juli, fiel den Polizeibeamten ein LKW am Klöttschen auf, der augenscheinlich zu viel geladen hatte. Er musste auf die KFZ-Waage in der Sandstraße und wog tatsächlich knapp 31 Prozent mehr, als er darf. Doch das war nicht alles, was die Polizisten herausfanden.

Nun sahen sich die Beamten auch den Inhalt der Ladung genau an. Außer Gemüse und Kartoffeln fanden sie Lammfleisch, ungekühlt, als Keulen und in Plastik eingepckt. Sehr erstaunlich, denn der LKW hatte keine Kühlung und einer der Fleischbeutel zeigte einen großen Riss.

Nach Rücksprache mit der Lebensmittelkontrolle der Stadt Mülheim

wurde die Vernichtung des Lammfleisches verfügt. Aufgrund der Überladung wurde

die Weiterfahrt untersagt und Anzeige gegen Fahrer und Halter geschrieben.