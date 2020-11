]Bereits am Mittwoch, 25. November, kurz nach 15 Uhr, haben zwei Männer eine Obst- und Gemüseverkäuferin an der Rembergschule nahe der Zeppelinstraße überfallen. Mit Skimasken maskiert bedrohten die beiden Räuber die allein anwesende Frau mit einem Messer und verlangten die Einnahmen und das Wechselgeld. Vermutlich verletzten sie die Frau dabei leicht. Mit ihrer Beute rannten die etwa 185 cm großen und mit schwarzen Hosen und dunklen Jacken bekleideten Männer in Richtung Zeppelinstraße. Sie sollen mit einem starken arabischen Akzent gesprochen haben. Die Mülheimer Polizei fahndete mit zahlreichen Fahrzeugen im Nahbereich, ein Polizeihubschrauber unterstützte die Fahndung aus der Luft. Allerdings erfolglos. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0201-8290 oder der Notrufnummer 110.