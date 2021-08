In der Nacht von Freitag, 20., auf Samstag, 21. August, hat ein Unbekannter im Mülheimer Stadtteil Saarn die Luft aus mehreren Autoreifen entweichen lassen. Die Polizei sucht Zeugen.

Einer 53-jährigen Anwohnerin fielen am Samstagmorgen, gegen 8 Uhr, drei Autos mit platten Reifen auf der Straße Kleefeld auf. Sie informierte deshalb die Polizei.

Die Beamten schauten sich weitere Fahrzeuge an. Letztlich waren sieben Autos betroffen. Vermutlich schraubte ein Unbekannter zuerst die Ventilkappen ab und ließ auf bisher unbekannte Weise die Luft aus den Reifen.

Die Polizei Essen sucht Zeugen, die in der Zeit von Freitag, 22 Uhr bis Samstag gegen 8 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Straße Kleefeld machten.

Hinweise nimmt die Essener Polizei unter Tel. 0201/829-0 entgegen.