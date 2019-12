Ein 50-jähriger Ladendieb wehrte sich Dienstagmittag, 17. Dezember, gegen 15 Uhr nach einem Diebstahl vor einem Lebensmittelmarkt an der Essener Straße gegen seine Festnahme.

Eine junge Mülheimerin (20) stellte in dem dortigen Lebensmittelgeschäft ihre Handtasche ab, um Pfandflaschen in den Automaten zu werfen. Als sie merkte, dass ihre Handtasche verschwunden war, fiel ihr Augenmerk sofort auf den 50-jährigen Beschuldigten, der mit ihrer Tasche gerade das Geschäft fluchtartig verlassen wollte. Offenbar abgeschreckt von ihrem lauten Ruf: "Stopp, das ist meine Tasche!" ließ er die Tasche fallen und lief davon.

Unglücklicherweise für ihn hörte er nicht auf die unmittelbar folgende Aufforderung "Stopp, Polizei!", die ihm ein 40-jähriger Mann entgegenrief. Der 40-Jährige - ein Polizist, der in seiner Freizeit einkaufen wollte - hatte ebenfalls den Hilferuf der Frau gehört und sofort die Situation erkannt.

Da der flüchtende Dieb nicht auf die Weisung des Polizisten hörte, der sich mit seinem Ruf in den Dienst versetzt hatte, stellte sich der Polizist dem Mann entgegen. Beobachtet von Zeugen konnte der 40-jährige Polizist den sich wehrenden 50- jährigen, vermutlich in Spanien wohnenden, Mann überwältigen und festnehmen. Wegen der dabei entstandenen Verletzungen kann der Beamte in den

nächsten Tagen keinen Polizeidienst versehen.

Seine Kollegen von der Mülheimer Polizeiinspektion übernahmen kurz darauf den Festgenommenen, fertigten eine Anzeige und brachten ihn in das Essener Polizeigewahrsam. Das Mülheimer Kriminalkommissariat 35 hat die polizeilichen Ermittlungen übernommen.