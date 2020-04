Am Montag, 6. April, kam es auf der Straße Am Schloß Broich zu einem Unfall eines Radfahrers. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 52-jähriger Radfahrer auf dem dortigen Radweg in Richtung Schloßbrücke, als er offenbar ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Rad verlor und stürzte. Ein Zeuge, der gerade aus einem Hauseingang kam, sah den Sturz und leistete Erste Hilfe bis die Rettungskräfte eintrafen. Der 52-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.