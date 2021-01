Eine dreiste Tat begingen wahrscheinlich drei Männer Silvestertag in Speldorf. In der Karlsruher Straße bauten sie in einer Seniorenwohnung offenbar in aller Ruhe einen Tresor aus und nahmen ihn samt Inhalt - Schmuck und Bargeld - mit. Und das noch nicht einmal nachts, sondern irgendwann zwisachen 16 und 22 Uhr. Nun hofft die Polizei auf Zeugen.

Ein 50-jähriger Mann beobachtete gegen 18 Uhr drei Männer, die sich verdächtig verhielten in der Nähe des Tatortes: Gegen 18 Uhr waren sie dort zu Fußunterwegs. Laut Aussage des Beobachters soll es sich bei dem Trio um Osteuropäer

handeln. Sie sind zirka 1,8o Meter groß, haben ein athletisches, kräftiges

Aussehen und trugen dunkle Mützen sowie dunkle Masken. Bekleidet waren sie mit

dunklen Daunenjacken. Sie hatten einen schweren Kasten dabei, den sie an

Altpapier-Containern ablegten. Der 50-Jährige Beobachter verständigte daraufhin die Polizei. Als eine Streife dort eintraf, war die mutmaßliche Beute bereits verschwunden. Eventuell wurde sie mit dem Auto abtransportiert.

Tresor im Wald gefunden

Mehr als zwei Wochen später, am 17. Januar, entdeckten Spaziergänger in einem Waldgebieet an der Horbeckstraße den gestohlenen Tresor im Stadtteil Raadt.

Das Einbruchskommissariat sucht weitere Zeugen, die in der Umgebung der

Karlsruher Straße bzw. des Waldgebietes verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge

gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Essen unter der Rufnummer

0201/829-0.