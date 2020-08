Drei PKWs verunglückten am Dienstag, 4. August, gegen 17.10 auf dem Uhlenhorstweg. Der Rettungs- und Führungsdienst der Feuerwehr eilte zur Einsatzstelle. Die Information für die Feuerwehr ließ vermuten, dass ein Fahrer in einem der beteiligten PKWs eingeklemmt sei. Der Wagen lag auf dem Uhlenhorstweg auf der Seite.

Am Einsatzort stellte sich heraus, dass die Person nicht eingeklemmt, aber vermutlich bei dem Unfall schwer verletzt wurde. Gemeinsam mit der Notärztin wurde eine patientenschonende Rettungsmaßnahme eingeleitet, bei der das Dach des Fahrzeugs abgetrennt und entfernt wurde. So konnte die verletzte Person geborgen und mit dem RTW in das nächste Krankenhaus gebracht werden.

Ein Verletzter, drei weitere Beteiligte

Drei weitere beteiligte Personen, darunter ein Säugling und deren Mutter, wurden durch den Rettungsdienst ebenfalls versorgt und anschließend zur Beobachtung in nahe liegende Krankenhäuser transportiert. Neben der technischen Rettung und der Erstversorgung der betroffenen Unfallbeteiligten, wurde die Unfallstelle durch die Feuerwehr der Brandschutz sichergestellt und die Einsatzstelle abgesichert. Für die Dauer der Rettung sowie der Unfallaufnahme durch die Polizei, wurde der Uhlenhorstweg für ca. 90 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt.