Am Abend des Nikolaustages wurde der Leitstelle der Mülheimer Feuerwehr gegen 20.45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A40 in Höhe des Rhein-Ruhr-Zentrums in Fahrtrichtung Essen gemeldet. Da nach ersten Informationen von eingeklemmten Personen ausgegangen werden musste, entsandte die Leitstelle einen Hilfeleistungszug sowie Kräfte des Rettungs- und Führungsdienstes zur Einsatzstelle.

Am Ort des Geschehens war ein BMW von der Fahrbahn abgekommen und auf der linken Spur in die Leitplanke gefahren. Die Fahrerin war alleine im Fahrzeug und wurde bei dem Aufprall verletzt. Sie wurde vom eintreffenden Rettungsdienst und dem Notarzt versorgt und anschließend in die Uni-Klinik Essen transportiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle ab und suchten verstreute Fahrzeugteile zusammen. Das stark demolierte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Während der circa halbstündigen Unfallaufnahme wurde die Autobahn in Richtung Essen gesperrt.