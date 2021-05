Es ist ein außergewöhnlich teures und ein ungewöhnlich schönes Auto, dass auf der Wetzmühlenstraße vor wenigen Tagen gestohlen wurde: Seit dem 25. Mai, Dienstagmorgen, fahndet die Polizei nach einem gestohlenen Bentley.

Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten auf der Wetzmühlenstraße, in der Zeit zwischen dem 24. Mai, 23 Uhr und dem 25. Mai, 6.45 Uhr, einen geparkten, weißen Bentley, Typ Continental GT V8 Convert Cabrio. Das Luxus-Auto hat ein Mülheimer Nummernschild.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die im aufgeführten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in der Umgebung machten und/oder Angaben zum Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Essener Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0.