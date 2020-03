Zu zwei aktuellen Trickbetrugsfällen sucht die Polizei nun Zeugen.

Ein falscher Wasserwerker machte Mittwochmorgen, 18. März, im Mülheimer Stadtteil Dümpten Beute: Gegen 9.10 Uhr gab sich ein Unbekannter als Wasserwerker aus und konnte so ein Ehepaar ausrauben: Während die 85-jährige Frau im Bad das Wasser laufen lies, flüchtete der Trickbetrüger mit im Schlafzimmer gefundenem Schmuck. Der 87-jährige Ehemann bekam von alldem nichts mit.

Der Trickdieb scheint diese Masche bereits in der Nachbarschaft in der Straße auf dem Bruch ausprobiert zu haben, war bisher aber erfolglos geblieben. Die eingesetzten Beamten erhielten Kenntnis über mindestens vier weitere Fälle und nahmen Strafanzeigen auf. Der Flüchtige soll zwischen 35 und 40 Jahre alt sein. Er spricht hochdeutsch. Bekleidet war er mit einem Cappy und einem hellblauen Pullover. Zudem hatte er eine Brille auf. Hinweise nimmt die Essener Polizei

unter Tel. 0201-829-0 entgegen.

Dienstagmittag, 17. März, erbeuteten zwei weitere Trickbetrüger bereits den Schmuck einer 92-Jährigen in der Kaiserstraße: Die beiden Männer gaben sich als Techniker aus und wollten in der Wohnung der Seniorin angeblich die Telefonanlage überprüfen. Als eine Bekannte der Seniorin anklingelte, verließen die beiden Männer schlagartig die Wohnung und verschwanden in Richtung Paul-Esser-Straße - Schmuck hatten sie jedoch schon erbeuten können.

Der erste falsche Telefontechniker soll bei kräftiger Statur etwa 1,75 Meter groß und etwa 30 bis 40 Jahre alt sein. Er trug eine blaue Weste, darunter ein langes, weißes Shirt. Der zweite Unbekannte ist mit etwa 1,85 Metern etwas größer, schlank und circa 25 bis 35 Jahre alt. Er trug ebenfalls eine blaue Weste. Eine Zeugin beschrieb beide Trickdiebe als Südländer mit Vollbart, die Hochdeutsch sprechen. Weitere Zeugen, die Angaben zu den Männern machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0201-829-0 zu melden.