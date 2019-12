Am Sonntag, 22. Dezember, wurde der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr um zwei Minuten nach Mitternacht, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gemeldet.

Da nach ersten Angaben von einer eingeklemmten Person ausgegangen werden musste, entsandte die Leitstelle den Rüstzug, sowie Kräfte des Rettungs- und des Führungsdienstes zur Einsatzstelle. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Person bereits durch die Polizei aus dem Fahrzeug befreit worden und befand sich in stabiler Seitenlage. Die Person wurde umgehend vom Notarzt versorgt und dann in ein Duisburger Krankenhaus gebracht.

Eine weitere am Unfall beteiligte Person konnte nach notärztlicher Untersuchung an der Unfallstelle verbleiben. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf das Absichern der Einsatzstelle, das Sicherstellen des Brandschutzes und das Aufnehmen auslaufender Betriebsstoffe.

Nach 60 Minuten konnte die Einsatzstelle der Polizei zur Unfallaufnahme übergeben werden. Für die gesamte Einsatzdauer war der Uhlenhorstweg in beide Fahrtrichtungen gesperrt.