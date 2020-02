Ein 46-jähriger Kradfahrer aus Mülheim verunfallte gestern Mittag, Dienstag, 25. Februar, gegen 14.45 Uhr, als er einer vorausfahrenden Ford-Fahrerin (51) auffuhr. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren auf der Hauskampstraße in Richtung Oberhausener Straße unterwegs.

Vor ihnen fuhr ein 49-jähriger Mülheimer, der kurz darauf in eine Garageneinfahrt einbiegen wollte. Die Ford-Fahrerin bremste ihr Fahrzeug ab, bemerkte dann aber den Zusammenstoß mit dem Kradfahrer, der hinter ihr fuhr. Dieser hat vermutlich aufgrund der Lichtverhältnisse die Bremslichter nicht erkannt und nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Er stürzte und zog sich schwerere Verletzungen zu.

Rettungskräfte transportierten den Mülheimer in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Polizei rät: Halten Sie genügend Abstand zu Ihrem Vordermann. Eine tiefstehende Sonne in Verbindung mit einer nassen Fahrbahn kann dazu führen, dass man durch die (reflektierenden) Lichtstrahlen geblendet wird. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit so an, dass Sie gefahrlos bremsen können um schwere Unfälle zu vermeiden.