WER HAT WAS GESEHEN?

Am Mittwoch, 05.01.2022 zwischen 13:30 Uhr und 17:20 Uhr wurde auf dem Parkplatz gegenüber der Westenergie Sporthalle mein Auto beschädigt.

Es handelt sich um einen Seat Ibiza in gelb/grün.

Das unbekannte Fahrzeug (evtl. mit Anhänger) hat meinen Wagen auf der Beifahrerseite hinten über dem Radlauf, am Türgriff und am Außenspiegel beschädigt.

Die Schäden betragen ca. 2000 €.

Es wäre für mich wichtig hierfür Zeugen zu finden, die evtl. was gesehen haben.

Über sachliche Hinweise wäre ich sehr dankbar. Hinweise bitte direkt an mich oder direkt an das Polizeirevier in Mülheim.

Gegen den unbekannten Unfallverursacher wird wegen Fahrerflucht ermittelt.