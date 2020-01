Am Freitagabend, 10. Januar, um 20.15 wurde der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr, durch einen aufmerksamen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Eduardstraße, ein Brandgeruch in einer Wohnung gemeldet.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich schnell heraus, dass sich zum Glück keine Personen in der betroffenen Wohnung befanden. Die Feuerwehr musste sich gewaltsam Zugang zu der Wohneinheit verschaffen. Der Brandherd konnte zügig lokalisiert werden. Der Brand wurde schnell unter Kontrolle gebracht, so dass ein größerer Schaden verhindert werden konnte. Abschließend wurde das Gebäude noch mit einem Hochleistungslüfter der Berufsfeuerwehr belüftet. Nach zirka 45 Minuten war der Einsatz beendet und die Bewohner des Hauses konnten wieder zurück in ihre Wohnungen.