Gestern Nachmittag, Dienstag, 1. Juni, kam es in Heißen zu einem Handtaschenraub an einer 85-jährigen Seniorin. Sie wurde vom Räuber zu Boden geworfen und schrie um Hilfe. Der Täter flüchtete unerkannt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen für die Tat.

Gegen 16.20 Uhr alarmierten Anwohner den Notruf der Polizei. Sie hatten die Schreie der Dame gehört, als diese von dem Räuber zu Boden geworfen und die Handtasche geraubt wurde. Sie eilten zur Frau und blieben bis zum Eintreffen der Polizei bei ihr.

Die Mülheimerin gab an, dass sie -rückblickend- den Mann bereits in der Essener Innenstadt bemerkt hatte. Vermutlich verfolgte er sie seit dem Abheben von Bargeld am Theaterplatz in Essen. Er hat dann so lange gewartet, bis sich eine günstige Gelegenheit für den Überfall ergab.

Frau erlitt leichte Verletzungen

Der Mann soll circa 1,75 und 1,90 Meter groß und von schlanker Statur sein. Er trug bei der Tat eine rote Wollmütze mit schwarzen Aufklebern, eine graue karierte Winterjacke, eine dunkle Jeanshose und schwarze Stoffschuhe. Die Kriminalpolizei wertet nun die Aufnahmen aus der U-Bahn und eines Linienbusses aus, in denen die Dame zwischenzeitlich unterwegs war. Der Räuber verfolgte sie auch dorthin.

Möglicherweise ist der Mann anderen Zeugen aufgefallen. Hinweise zur Identität nimmt der Ermittler des Raubdezernats unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.