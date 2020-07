Ein tätlicher Angriff setzte einen 28-jährigen Müljheimer am Diesntag Nachmittag, 14. Juli, außer Gefecht. Er erlitt leichte Verletzungen durch den Angriff zweier Männer, die ihn vermutlich grundlos mit einer Art Baseballschläger um 16. 10 angriffen. Der Vorfall ereignete sich auf der Kaiser- Wilhelm-Straße, Der 28-jährige wollte nach einem Termin in einer Souialeinrichtung mit seinem dort geparkten Wagen wegfahren, als ihn die beiden unbekannten Männer angriffen.

Zeugen beobachteten, wie zwei junge Männer auf den einsteigenden Mann zueilten und ihn sofort angriffen. Dabei benutzten sie ein Schlagwerkzeug, möglicherweise einen Baseballschläger.

Obwohl sich der 28- Jährige nach Kräften wehrte, erlitt er leichtere

Verletzungen, die kurz darauf vom Rettungsdienst versorgt wurden.

Nach der Tat rannten die Angreifer davon und flüchteten mit einem schwarzen

Wagen. Unbekannte Zeugen beobachteten die Flucht, konnten aber von der Polizei nicht mehr befragt werden.

War der Anlass ein Verkehrsunfall?

Möglicherweise steht einVerkehrsunfall, der sich in der Nähe ereignete, in unmittelbarem Tatzusammenhang. Polizisten überprüften dabei an der Oberhausener Straße/

Rosenkamp einen schwarzen Mercedes aus Köln, mit dem zwei Männer aus Köln (24)

und Mülheim (17) unterwegs waren. Die Polizei bittet auch die noch unbekannten

Zeugen, mögliche Beobachtungen schnellstmöglich dem Mülheimer

Kriminalkommissariat 35 anzuzeigen. Die zentrale Telefonnummer des

Polizeipräsidium lautet: 0201-8290.