Bereits am Freitag, 2. Oktober, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Saarner Straße Ecke Friedhofstraße, bei der ein neunjähriges Mädchen von einem Pkw erfasst wurde.

Das Mädchen überquerte am besagten Tag gegen 16.10 Uhr die Saarner Straße an einer grün zeigenden Ampel. Ein ihr aus Norden entgegenkommendes Auto bog von der Friedhofstraße nach links auf die Saarner Straße ab und erfasste sie. Die Neunjährige wurde von dem Auto an der Hüfte getroffen und fiel dann noch mit ihrem Oberkörper auf die Motorhaube.

Statt sich um die Verletzte zu kümmern, habe ihr die Fahrzeugführerin noch einen "Vogel" gezeigt. Anschließend flüchtete die unbekannte Frau in Richtung Saarn.

Das Mädchen wurde noch vor Ort von Rettungskräften behandelt und verbrachte eine Nacht im Krankenhaus. Sie kann keine weiteren Angaben zu dem flüchtigen Pkw oder der Fahrerin machen, weshalb die Polizei nun auf Zeugenhinweise hofft. Diese werden unter Tel. 0201/829-0 entgegen genommen.