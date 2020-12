Die Polizei braucht die Hilfe der Bürger, um zwei tatverdächtige Männer zu finden. Die Fahndungsfotos befinden sich in der Bildergalerie. Beide Männer sind flüchtig und dringend verdächtig, folgende Straftaten begangen zu haben:

Am 6. November holte eine 72-jährige Mülheimerin Geld bei der Commerzbank an der Königstraße in der Duisburger Innenstadt ab. Hierbei wurde sie offensichtlich von zwei unbekannten Männern beobachtet. Die Mülheimerin fuhr mit der Straßenbahn nach Hause und wurde von den beiden Männern verfolgt. Kurz nachdem sie gegen 14.45 Uhr zuhause ankam und in ihr Haus ging, klingelte einer der Männer an ihrer Tür und gab sich als Amazon Fahrer aus. Als die 72-Jährige ihre Tür wieder schließen wollte, stellte der Unbekannte seinen Fuß in die Tür, würgte die Frau und drückte sie in ihr Haus.

Frau in der Wohnung gewürgt und bestohlen

Zeugen konnten beobachten, dass vor dem Haus ein Mittäter wartete und beide zusammen flüchteten. Vermutlich beobachteten die beiden Tatverdächtigen die Geschädigte schon ab der Bank in Duisburg. Die Aufnahmen stammen aus einer Überwachungskamera der Bahnlinie 102. Um 18.50 Uhr versuchte der Haupttäter mit der Karte Geld an einer Commerzbank in Ratingen abzuholen. Das Raubkommissariat fahndet in diesem Zusammenhang mit den Aufnahmen einer Straßenbahn öffentlich nach den beiden Tatverdächtigen.

Täterbeschreibung:

Der erste mutmaßliche Täter ist männlich, schlank, hat dunkle, kurze Haare und dunkle Augen, ist circa 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er trug am Tag des Überfalles eine dunkle Jogginghose mit weißen Streifen, dunkle Jacke, Kapuzenpulli, schwarze Adidas Turnschuhe, Mundschutz. Vermutlich trägt er einen Bart. Auffallend sind eine hohe Stirn und sein gebrochenes Deutsch.

Der zweite Verdächtige ist ebenfalls schlank und ungefähr 25 Jahre alt, hat schwarze Haare und einen Vollbart, dunkle Augen und misst circa 1,70 Meter. Bekleidet war er mit einer blauen Jacke, Bluejeans, schwarzen Sportschuhen, einem weißen T-Shirt. Auch er trug einen Mundschutz und sprach nur gebrochen Deutsch.

Angaben zu den Tätern oder ihrem Aufenthaltsort sollten bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen / Mülheim an der Ruhr gemeldet werden.