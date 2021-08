Am Freitagvormittag ist gegen 11.25 Uhr ein Autofahrer auf der Kreuzung Mannesmannallee/Pilgerstraße in Mülheim an der Ruhr mit einem entgegenkommendem Wage zusammengestoßen. Zwei Personen wurden schwer - und drei leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.Als ein 23-Jähriger mit seinem Auto auf der Mannesmannallee fuhr und bei Grün links in die Pilgerstraße abbiegen wollte, kam es auf der Kreuzung zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen.

Der 23-jährige Fahrer und sein 59-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die drei Insassen des beteiligten Autos, zwei 19-Jährige und ein 20-Jähriger, wurden leicht verletzt. Der Unfallort wurde teilweise gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter Tel. 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden.