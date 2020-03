Ein seltsames Foto kam mir gestern unter die Augen und ich erinnerte mich: Es ist schon ein paar Jährchen her. Ich stand mit meiner Kamera am sog. Stadthafen, ich glaube es gab da diese Ferrari-Tretboote auf der Ruhr. Gegenüber am Stadthallenufer wollte sich ein Hochzeitspaar fotografieren lassen, ich hielt einfach mal drauf und wandte mich dann wieder den Ferarris unter der Wasserfontäne zu.

Dabei bietet das Paar viel mehr Stoff, wenn man es ein wenig „ausmalt“.

Was der Künstler damit sagen will, ist klar: Er wünscht sich Normalität, er wünscht sich Zukunft, aber er sieht, dass das momentan etwas ins Schwanken geraten ist.