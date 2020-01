Bei einer Fototour heute an der Ruhr bei Mülheim entdeckte ich einige Krickenten.

Zuerst wusste ich nicht um welche Art es sich handelt.

Ich forschte im Internet nach und fand sie dann unter dem Namen "KRICKENTE".

Die Krickente ist in ganz Europa zu finden.

In Deutschland ist sie ein seltener Brutvogel.

Sie gehört zu den Zugvögeln.

Europa, Asien, Afrika und Südamerika sind ihre Überwinterungsgebiete.

Mit einer Größe von 38 cm ist sie unsere kleinste heimische Ente.

Von April bis Juni findet die Brutzeit statt.

In einer Mulde am Boden baut sie ihr Nest und legt 7-12 Eier.

Die Brutzeit beträgt ungefähr 24 Tage.

Die Küken gehören zu den Nestflüchtern und suchen ihre Nahrung selber.

Sie sind bereits nach ca. 7 Wochen flügge.