Das ist schon bemerkenswert, was die „Westfälische Nachrichten“ vor einiger Zeit berichteten: „Die Lehrerin an einer Gesamtschule im Westmünsterland erzählte den Schülern einiges über Leben und Werk des Komponisten Beethoven und darüber, dass er „Mäzene“ hatte, die ihm ein Auskommen sicherten und somit auch seine Kompositionen förderten.“ Mäzene seien also etwas wie heutzutage Sponsoren. Einige Tage später wurde ein natürlich ein Test geschrieben.

Einige Schüler schrieben: „Beethoven hatte mehr Zähne als andere Komponisten!“ Aus „Mäzene“ waren in lautmalerischer Deutung „mehr Zähne“ geworden. Es wurde aber noch getoppt durch die Bemerkung eines einzelnen Schülers, der sich ganz sicher war: „Beethoven fuhr einen Mercedes!“

Möglichweise litten einige Schüler bereits an der Beethovenschen Krankheit oder wollten sie imitieren. Dafür spricht ihre eigenwillige Wiedergabe des Odentextes: „Alte Menschen werden Brüder…“ Andererseits wußten sie Dieter Bohlen fehlerfrei zu zitieren: „Ich stehe auch nicht auf Furzer. Aber die Leute wollen einen sehen, der Beethoven pupst. Deshalb war er in der Sendung.”