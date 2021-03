Künstler und Sammler helfen Obdachlosen - Verein „Solidarität in Mülheim e.V.“ erhält 2.000 EURO aus der HA SCHULT-Benefizaktion: Kunst hilft Obdachlosen in Mülheim an der Ruhr

Die Open-Air-Benefiz-Kunstausstellung des international bekannten Künstlers HA SCHULT ist ein toller Erfolg in der Ruhrgalerie Mülheim an der Ruhr - sie läuft noch bis Jahresende 2021.

Anfang Oktober 2020 wurde die Ausstellung im Innenhof der RUHR GALLERY am Innenstadtpark „Ruhranlage“ vom Künstler HA SCHULT persönlich eröffnet.

Aus dem Erwerb durch interessierte Sammler, organisiert durch den Verein Kunst hilft geben e.V. konnte an den Verein Solidarität in Mülheim e.V. für die Mülheimer Obdachlosenhilfe ein Betrag in Höhe von 2.000 EURO gespendet werden. Die beiden Vorstandsmitglieder Martina Justenhofen und Sascha Prandstetter freuen sich über die Spende, die für die Winterhilfe in Mülheim an der Ruhr eingesetzt wird.

Dirk Kästel vom Verein Kunst hilft geben e.V. (www.kunst-hilft-geben.de) und der Mülheimer Künstlerbund aus der Ruhrgalerie danken dem Künstler HA SCHULT für die Zurverfügungstellung einer weiteren limitierten handsignierten Serie „Bild-Boxes“ – die noch bis zum 31. Dezember 2021 für den guten Zweck erworben werden kann (Info: 0208 46949-567).

Logo des Vereins "Solidarität in Mülheim e.V"

Foto: https://si-mh.de/

hochgeladen von Alexander Ivo Franz

Über den Verein Solidarität in Mülheim e.V.:

Solidarität in Mülheim e.V. ist mehr als eine reine Obdachlosenhilfe. Es sind unter den Mitgliedern Freundschaften entstanden und diese leben den Solidargedanken auch untereinander, halten zusammen und helfen sich gegenseitig, jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten oder sie planen gemeinsame Freizeitaktivitäten. Kontoinhaber „Solidarität in Mülheim e.V.“

Spendenkonto: IBAN: DE25 3625 0000 0175 1668 07

Webseite: si-mh.de

Logo des Vereins kunst hilft geben e.V.

Foto: KHG

hochgeladen von Alexander Ivo Franz

Über den Verein Kunst hilft geben e.V.

Der international bekannte Künstler HA SCHULT unterstützt den Kölner Verein Kunst hilft geben e.V. bereits seit 2013; "HA Schult hat ein Herz für Arme und Obdachlose," so Dirk Kästel: "Dies ist ein Glücksfall, ebenso wie die Unterstützung durch Georg Baselitz, Rosemarie Trockel, Gerhard Richter, Boris Becker, Harald Naegeli, Irmel und Felix Droese, Manfred Dahmen und 80 weitere Künstler*innen“.

Webseite: kunst-hilft-geben.de

Über die Ruhr Gallery Mülheim

Der Kulturort mit dem „Kunsthaus Mülheim Mitte“ befindet sich direkt am Innenstadtpark „Ruhranlage“ in der Ruhrstraße 3 – Terminvereinbarungen aktuell nur nach Vereinbarung unter 0208 46949-567.

Webseite: Ruhr-Gallery.com

#KunstHilftGeben #RuhrGallery #KunststadtMülheim