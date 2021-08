Die Open-Air-Bühne vor der SOL Kulturbar darf im August nicht bespielt werden, aber die treue SOL-Kulturbar-Fangemeinde muss trotzdem nicht auf den "Kult-Montag" der 78Twins in Mülheim an der Ruhr verzichten. Mitten im Publikum und mit diversen akustischen Instrumenten heißt es am Montag, den 23. August, (Einlass: ab 18 Uhr, Showtime: 19.30 Uhr) "Back to the roots".

Als besondere Gäste haben die Essener Musikzwillinge Robert Maruhn (Mundharmonika, Dobro) & Karlos Boes (Saxophon) eingeladen. Blues, Soul & Rock & Roll in einer einmalig-intimen Atmosphäre. Der Eintritt kostet 15 Euro. Plätze gibt es nur mit Reservierung auf der Seite der SOL Kulturbar: https://solkulturbar.de/#Reservierung