Ja, Alkoholmissbrauch ist in der Karnevalszeit auch in Mülheim ein Thema. Mit vielfältigen Präventionsaktivitäten unter dem Motto „Feiern statt Reihern“ begleitet der Arbeitskreis Suchtvorbeugung der kommunalen Gesundheitskonferenz daher traditionell die Karnevalszeit. Ziel ist es, die Mülheimer Jecken, ob alt oder jung, für die Risiken des Alkoholkonsums zu sensibilisieren und für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol zu werben.

Auf Grund der vielen positiven Rückmeldungen von Eltern kleinerer Kinder gibt es in diesem Jahr wieder eine „Familienfreundliche Zone“ am Rosenmontagszug (24.02.2020). Speziell für Familien, aber auch für alle anderen Menschen, die den Rosenmontagszug ohne Alkohol- und Tabakkonsum verbringen wollen, entsteht hier ein offenes Angebot. Der Bereich wird mit Hinweisschildern als „Familienfreundliche Zone“ kenntlich gemacht und ist als Angebot ohne Kontrollen und Absperrungen geplant. Die Initiator*innen bauen auf Gespräche und Verständnis der Mülheimer Jecken. Zur Verkürzung der Wartezeit auf den Rosenmontagszug wird das AWO Spielmobil einige Angebote für Kinder in der Familienfreundlichen Zone aufbauen. Die Zone befindet sich ab ca. 13 Uhr vor und neben dem leerstehenden Büdchen auf dem Rathausmarkt.

MedienHaus-Tag

Montag, 17. Februar 2020, 8:00 bis 14:00 Uhr

Stadtbibliothek im MedienHaus, Synagogenplatz 3, 45468 Mülheim an der Ruhr

Angebote zum Mitmachen: Mauer der Stärke, Rauschbrillenparcours, Diskussion zum Thema Sucht mit Betroffenen, Emoji – Gefühle und Alkohol Zielgruppe: Schüler*innen der Realschule Stadtmitte und der Hauptschule am Hexbachtal

Methodenkoffer Alkoholprävention

Methodenfortbildung für Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter*innen an der Gustav Heinemann Gesamtschule. Die Teilnehmer*innen lernen Methoden zur Thematisierung des Alkoholkonsums kennen und trainieren ihren Einsatz.

Donnerstag, 18. Februar 2020, 13:00 Uhr

Boverstraße 150, 45473 Mülheim

Theaterstück „Alkohölle“

Packendes Theaterstück für die Jahrgangsstufe 9 der Karl-Ziegler-Schule. Im Zentrum steht eine jungen Praktikantin, deren Berufs- und Privatleben auf direkte und indirekte Weise massiv von Alkohol beeinflusst wird.

Donnerstag, 20. Februar 2020, 10:00 Uhr

Aula der Karl-Ziegler-Schule, Schulstr. 2-6, 45468 Mülheim an der Ruhr

Elternabend an der Realschule Mellinghofer Straße

Ergänzend zum „ALK-Parcours“ stehen beim Elternabend Themen rund um den Alkohol und das Jugendalter im Mittelpunkt.

Donnerstag, 20 Februar 2020, 19:30 Uhr

Aula der Realschule an der Mellinghofer Straße, Mellinghoferstraße 56, 45473 Mülheim

ALK-Parcours

Für die Jahrgangstufe 8 der Realschule an der Mellinghofer Straße. Der ALK-Parcours ermöglicht Schüler*innen eine interaktive Auseinandersetzung mit dem Thema Alkoholkonsum im Jugendalter.

Freitag, 21.Februar 2020, 8:00 Uhr – 13:15 Uhr

Aula der Realschule an der Mellinghofer Straße, Mellinghoferstraße 56, 45473 Mülheim

Familienfreundliche Zone mit dem AWO Spielmobil am Rosenmontagszug

Rosenmontag, 24. Februar 2020, ab 13:00 Uhr Rathausmarkt, Mülheim an der Ruhr

Alkohol- und rauchfreier Platz für kleine Besucher*innen des Rosenmontagszuges und deren Eltern (s.o.)

Die Schirmherrschaft für die Aktionstage „Feiern statt Reihern“ hat Marc Buchholz, Beigeordneter der Stadt Mülheim an der Ruhr, übernommen.

Veranstalter ist der Arbeitskreis Suchtvorbeugung der kommunalen Gesundheitskonferenz: Amt für Kinder, Jugend und Schule, Gesundheitsamt, ginko Stiftung für Prävention, Guttempler, Kreuzbund e. V., Ordnungsamt, Polizei, Stadtbibliothek im MedienHaus

Ansprechpartner: Norbert Kathagen, ginko Stiftung für Prävention, Tel. 0208 30069-44, n.kathagen@ginko-stiftung.de