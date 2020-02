Gerta un Änne dat woaren tur Tied

Twea Diarnes wie man noh un wied

Ov Heiße, Dümpten oder Saan

Un gingste ouk op Speilerop an

Ov hoach in Roodt, ov in Mendens Ground

So liach me man ne wat gliekes found.

Sei wounden in der Nohberschaf

Un loagen tußamen Dag vör Dag.

...

Un in al öhr Kianer-Johre

Am liavsten öhr de Ferien woare.

Sei bruukden sich morges ne wecke loote

Un koune noch en Stünd’sche schloope-

Dann woud gemütlich Koofe gedrounke

Moder noch es Adjüs gewunke

Dann trocken bidds sei över Laund

Dat Änne meist Menni an der Haund.

...

Willi Tübben 1897 - 1978