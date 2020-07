Es geht seit Generationen darum, gute Gründe zu finden, warum das Huhn die Straße überqueren soll oder etwa nicht. Welches Huhn, wann und wo ist dabei völlig unerheblich.

Während Karl Marx die Entscheidung des Huhns für historisch zwingend erachtet und Freud das Unterbewusstsein ins Spiel bringt, weist Einstein auf die Relativität der Sichtweisen hin und macht es vom Referenzrahmen abhängig, ob das Huhn seinerseits die Fahrbahn überquert oder die Fahrbahn ihrerseits das Huhn unterquert.

Diese oft kopierten „Zitate“ schreien geradezu nach ständiger Ergänzung, da sich das Geistesleben nicht erst seit Albert mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Deshalb hier und heute ein paar veraltete eigene Ergänzungen:

Udo Jürgens erlebt das Huhn als von Sehnsucht fortgetrieben, da es seiner Ansicht nach noch niemals in New York war. „Es will Druck machen und mehr in die Zweikämpfe gehen“, behauptet dagegen die ehemalige kaiserliche Lichtgestalt. Präsident Obama ist überzeugt, dass das Huhn vor der Überquerung siegesgewiss „Yes, we can“ gegackert hat. Thilo Sarrazin dagegen sieht das nicht ganz so optimistisch: „Das Huhn schafft sich ab!“

Millionärmacher Günter Jauch teilt uns eben telephonisch mit, das Huhn habe die Risikovariante gewählt. Wolfgang Grupp von Trigema verspricht: „Das Huhn wird auch künftig nur in Deutschland die Straße überqueren!“ Und natürlich hat sich auch Gregor Gysi wieder zu Wort gemeldet. Nach seiner derzeitigen Ansicht, überquert das SPD-Huhn die Straße, weil es erkannt hat, wie wichtig auch die linke Seite für seine Zukunft ist. Jürgen Drews ist wie immer überzeugt, dass das Federvieh ein Bett im Kornfeld sucht, und Merkel ist immer noch sicher, dass es das Huhn schafft. Überflüssig zu erwähnen, dass Scheuer bayrische Hühner von der Maut ausgenommen sehen möchte. Nur Schäuble glaubt nicht daran: „Das schwarze Huhn muss stehen!“

PS.

Nicht wahr? Da hat sich doch einiges schon erledigt.

Erst kürzlich noch Greta mit "Fridays for chicken"

Ich frage mich, ob das Huhn heute überhaupt noch die Straße überqueren würde, wenn es wüsste, dass drüben jede Menge Hühner ohne Schnabelschutz picken?