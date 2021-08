Aufgrund von Corona konnte die Ausstellung in der neuen Galerie zwo7 auf der Oberstr. 27 in Mülheim im Februar nicht mit Publikum eröffnet werden. Das Team richtete dennoch eine sehenswerte Schaufensterausstellung mit dem Thema "Parallel zur Natur" ein.

Es werden künstlerische Arbeiten/ Unikate aus dem Bereich der Bildhauerei und Malerei gezeigt.

Obwohl die Bedingungen für eine Einweihung mit Vernissage immer noch nicht so sind, wie wir es gerne hätten, bietet die Galerie am 28. August (10 bis 14 Uhr) und am 29. August (15 bis 18 Uhr) ein Wochenende der "offenen Tür „ an. Interessierte haben dann die Gelegenheit, die Ausstellung auch von innen zu sehen . Die Künstler stellen sich mit einem ihrer Werke vor, dass zum Thema der Ausstellung erarbeitet wurde.

Anschließend ist die kleine Galerie regelmäßig am Mittwoch und Donnerstag in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Es können auch individuelle Termin vereinbart werden.

Zu sehen sind derzeit Arbeiten von Iris Schnaitmann, Georg Overkamp und Michael Sommer: Farbenprächtige Malereien und hintersinnige Skulpturen aus Holz und Ton - von skurrilen Vögeln bis zähen Ringern im Bodenkampf.

Ab Oktober werden dann in der Galerie zwo7 jeweils vierwöchige Einzelausstellungen von regionalen Künstlern zu sehen sein. Details dazu werden noch bekannt gegeben.

Die Galerie bietet zudem Kreativen aus der Region eine Möglichkeit, ihre Kunst zu präsentieren. Wer seine Arbeiten zeigen möchte, kann sich via Email

an info@atelier-zwo7.de oder unter 01732717161 melden. Weitere Infos: www.atelier-zwo7 erreichbar, oder auf Facebook.