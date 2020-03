Zu den öffentlichen Veranstaltungen, die aufgrund der Corona-Krise abgesagt worden sind, um eine Verbreitung des potenziell lebensbedrohlichen Virus zu verhindern, gehören auch die Gottesdienste und andere Veranstaltungen der beiden christlichen Stadtkirchen.

„Die Corona-Krise stellt uns alle vor bis dahin nie gekannte Herausforderungen und erfordert Maßnahmen, deren Durchführung uns oft schwerfällt. Dennoch sind wir als Kirche Teil dieser Gesellschaft und sollten die erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie unterstützen“, erklärt Superintendent Gerald Hillebrand in einem Schreiben an die evangelischen Kirchengemeinden."

Evangelische Kirche sagt Gottesdienste bis zum 19. April ab

Mit dem vorläufigen Zeitrahmen (bis zum 19. April) orientiert sich der Evangelische Kirchenkreis An der Ruhr an den Maßnahmen der Landesregierung, die alle Schulen und Kindertagesstätten aufgrund der Corona-Krise bis zu diesem Zeitpunkt geschlossen hat, um dann im Angesicht der aktuellen Lage weitere Entscheidungen zu treffen. "Die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Und wir haben als Kirchen vor diesem Hintergrund eine besondere Verantwortung für die Menschen, die zu uns kommen", sagt die Pressesprecherin des Evangelischen Kirchenkreises an der Ruhr, Annika Lante.

Auch wenn der Superintendent nur Empfehlungen aussprechen kann, die von den Gemeinden eigenständig und eigenverantwortlich umgesetzt werden müssen, geht man im Haus der Evangelischen Kirche an der Althofstraße davon aus, dass man vor Ort der Bitte des Superintendenten folgen wird. Von der empfohlenen Aussetzung der Gottesdienste werden auch die Feierlichkeiten der Kar- und Osterwoche betroffen sein. Auch die Ende April anstehenden Konfirmationsfeiern "sollen möglichst auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr verschoben werden". Wer in den kommenden Wochen (bis zum 19. April) eine Taufe oder eine Trauung geplant hat, wird gebeten, Kontakt mit seinem Pfarrer oder seiner Pfarrerin aufzunehmen.

Die Evangelische Familienbildungsstätte am Scharpenberg und die Evangelische Ladenkirche an der Kaiserstraße haben ihre Pforten Corona-bedingt vorübergehend geschlossen. Auch die Veranstaltungen der Familienbildungsstätte, die nicht Im Haus am Scharpenberg stattfinden, sind von dieser Aussetzung betroffen. „Wenn auch einige unserer Häuser nun zeitweise geschlossen sind, so bleiben wir für die Menschen in Mülheim erreichbar. Bitte zögern Sie nicht, Ihre Pfarrerin oder Ihren Pfarrer beziehungsweise die Mitarbeitenden unserer Gemeinden und Einrichtungen anzurufen oder per E-Mail zu kontaktieren“, betont Gerald Hillebrand.

Katholische Kirche sagt Gottesdienste bis auf weiteres ab

Wir haben unsere Gottesdienste bis auf weiteres abgesagt. Das gilt auch für die Feiern der Heiligen Erstkommunion. Zurzeit beraten wir noch darüber, ob und wie wir die Liturgie der Kar- und Ostertage feiern können", teilt Stadtdechant Michael Janßen den Stand der Dinge in der katholischen Kirche mit. In den drei katholischen Pfarrgemeinden St. Mariae Geburt, St. Mariä Himmelfahrt und St. Barbara haben sich Krisenstäbe gebildet, die im wöchentlichen Rhythmus tagen, um die Entscheidungen der aktuellen Lage anzupassen. "Die Menschen sind traurig, haben aber auch viel Verständnis für die drastischen, aber notwendigen Entscheidungen", schildert Janßen, die Reaktionen aus den Gemeinden. Positiv findet er, "dass jetzt einige junge Leute die Zeit dafür haben, älteren Gemeindemitgliedern angeboten haben, für sie Einkäufe zu erledigen." Janßen spricht von "einer noch nie dagewesenen Herausforderung für unser Gemeindeleben. Das kirchliche Leben in unserer Stadt herunterzufahren, ist aus seiner Sicht aber derzeit alternativlos, "weil wir vor allem unsere alten und kranken Mitmenschen schützen müssen, um so Zeit für eine mögliche Lösung der Corona-Krise zu gewinnen."

Für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben bis auf weiteres auch alle Pfarr- und Gemeindebüros. Sie sind aber weiterhin telefonisch und per E-Mail erreichbar. Auch alle katholischen Vereine und Verbände haben ihre aktuell anstehenden Veranstaltungen abgesagt. Das gilt auch für die Veranstaltungen in der katholischen Akademie Die Wolfsburg.

Weitere fortlaufende Informationen und Kontaktdaten sowie Hinweise auf Fernseh- und Hörfunk-Gottesdienste finden sich auch auf den Internetseiten: www.kirche-muelheim.de und: www.katholische-kirche-mulheim.de

Mehr über die katholische Stadtkirche

Mehr über den Evangelischen Kirchenkreis An der Ruhr