Die wilden 70er: Die Essener Filmkunsttheater und der Verein Filmkunst und Kinokultur Essen zeigen in der Reihe Kino70 anlässlich der deutschen Kinoerstaufführung internationale Filmklassiker aus dem Jahr 1970.Vor Filmbeginn gibt es jeweils eine kurze Einführung. Die Filme werden jeweils einmal im Monat montags im Rio Filmtheater im Medienhaus, Synagogenplatz 3, zu sehen sein. Den Anfang macht Alfred Hitchcocks "Topas" am Montag, 6. Januar, um 20 Uhr.

Den Schwerpunkt der ersten Jahreshälfte bilden Filme, die sich auf unterschiedliche Weise mit den verschiedenen Kriegen des 20. Jahrhunderts auseinandersetzen. Den Auftakt bildet Alfred Hitchcocks spannender Spionage-Thriller „Topas“, der in den Wirren des Kalten Krieges spielt und dessen Handlung sich auf fünf internationale Großstädte verteilt.

Der mehrfach oscarpärmierten „Patton“ dagegen zeigt das Porträt des Generals George S. Patton. Eine geniale Performance von George C. Scott, die quasi das Bild von General Patton bis heute bestimmt. Er läuft am Montag, 9. März, um 20 Uhr im Rio.

Einen gänzlich anderen Umgang mit dem (Korea-)Krieg pflegen die Mitarbeiter des Mobile Army Surgical Hospital. Die beißende Satire "M*A*S*H" von Regisseur Robert Altman, zu sehen am Montag, 11. Mai, um 20 Uhr, war so erfolgreich, dass zwei Jahre später eine erfolgreiche Serien-Adaption folgte, die elf Jahre auf Sendung blieb.

Eine noch deutlichere Kritik am Krieg im Allgemeinen und am Vietnam-Krieg im Speziellen war Michael Verhoevens radikaler „o.k“ über eine wahre Begebenheit, die sich 1966 in Vietnam zugetragen hat. Der Film schlug während der damaligen Berlinale so hohe Wellen, dass das größte Filmfestival Deutschlands abgebrochen werden musste. In Mülheim zeigt in das Rio am Montag, 6. April, um 20 Uhr.