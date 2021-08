Am kommenden Samstag, den 28. AUgust findet im Ringlokschuppen von 14 bis 18.30 Uhr das erste Jugendfestival „Auftakt“ statt. Beim Festival ist der Name Programm: Es ist gleichzeitig der Auftakt für das künftige Mülheimer Jugendgremium - dem Nachfolger des bisherigen Jugendstadtrates.





Jugendliche planten das Kulturfest

Das Programm wurde ein 3/4 Jahr lang durch ein Planungsgremium von 15 Jugendlichen

konzipiert und verbindet zwei Schwerpunkte:

Ein Kulturfest mit Food- und Musik-Line-Up trifft auf die Möglichkeit, sich vor Ort und gut

moderiert und kritisch mit jugendrelevanten Themen auseinanderzusetzen.

Musikalisch erwartet die jungen Besucher mit Chefket aus Berlin ein waschechter Deutsch-Rapper mit kritischem Blick auf gesellschaftliche Themen und souliger Stimme, ebenso

wie die aus dem Ruhrgebiet stammende Opener Figur Lemur mit elektronischen Synthi

Klängen.

Poetry-Slam, Deutsch-Rap und Electro

Für Unterhaltung sorgen zudem zwei Poetry Slamer*innen: Felicitas Friedrich setzt sich

mit den Fragen auseinander, „Wie man denn eigentlich leben will“, „Warum alle so gehyped sind vom Thema Feminismus“ und „Ob man mit veganer Ernährung tatsächlich die Welt rettet“. Emil Bosse ergänzt mit seinem kritischen Blick auf unsere Gesellschaft und Geschichten mit doppeltem Boden.

Inhaltlich darf es dann laut und konstruktiv werden:

ÖPNV? Nachhaltigkeit? Schule? Sport? Was geht da durch den Kopf, welche Ideen und

Anliegen beschäftigen und welche Statements setzten die jungen Menschen? Große Themenwände für diese und weitere Bereiche stehen bereit und warten darauf beschriftet zu

werden und städtische Ansprechpartner geben Informationen aus ihren Bereichen.

Zudem besteht die Möglichkeit, sich vor Ort oder auch im Nachhinein für eine Mitgliedschaft im künftigen Jugendgremium zu registrieren, um weiter an der Umsetzung der ausformulierten Themen und Ideen mitzuwirken.

Awareness Team spannt Schutzschirm

Neu - und ebenfalls ein ausdrücklicher Wunsch des jungen Planungsteams: Vor Ort spannt

ein Awarenessteam einen kreativen Schutzschirm über die Besucher. Das Team ist ansprechbar und auch mobil anzutexten bei kleinen und großen Fragen, Sorgen und Nöten und ist an ihrem großen bunten Schirm zu erkennen. Das Konzept eines Jugendgremiums mit einem Jugendfestival als Startschuss wurde über zwei Jahre lang von Mitgliedern des ehemaligen Jugendstadtrates entwickelt, die dabei weit über ihre Amtszeit hinaus am Ball blieben und ihren Vorschlag für das neue Gremium

und dem damit verbundenen Festival offiziell vom Rat der Stadt bewilligen ließen.

Starke Öffentlichkeitsarbeit für AUFTAKT

Die Veranstaltung wird am Veranstaltungstag mit starker Öffentlichkeitsarbeit begleitet:

Ein Social Media- und Foto-Team sind vor Ort, eine vernünftige Nachberichterstattung ist

garantiert. Aktuelle Informationen finden sich auf folgenden

Wegen:

• Auf Instagram unter: @auftakt.mh

• Auf der städtischen Homepage www.muelheim-ruhr.de

• Telefonisch unter 0208 455 45 33, -12, und -3027.

Kostenfreie Tickets für alle 14-21 jährigen sind erhältlich unter www.reservix.de (Suche

„Auftakt“).

Also schnell sein, die Plätze sind begrenzt.

Bei jeglichen Fragen stehen ihnen die Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung unter den

oben aufgeführten Telefonnummern jederzeit zur Verfügung