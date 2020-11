Mülheimer Kunstverein freut sich auf die große museale Ausstellung CHINMAYO „Das Jetzt vergeht nie“ in der Ruhr Gallery Mülheim, die vom 5. Dezember 2020 bis zum 10. Januar 2021 in der Stadt Mülheim an der Ruhr gezeigt wird.

Kunstausstellung zum Jahreswechsel 2020/2021 in Mülheim

Am 5. Dezember 2020 startet mit der musealen Ausstellung CHINMAYO „Das Jetzt vergeht nie“ in der Ruhr Gallery Mülheim der Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr – KKRR in das BEUYS-Jubiläumsjahr 2021.

Die Schau CHINMAYO „Das Jetzt vergeht nie“ in der Ruhr Gallery Mülheim wird bis zum 10. Januar 2021 gezeigt.

Der willkommene Auftakt zum Jahresmotto 2021 in der Kunststadt Mülheim an der Ruhr „BEUYS100MLHM“ wird kuratiert von Ute Nowak, die den Ausnahmekünstler und sein umfassendes Werk seit Jahren begleitet.

Der Vorsitzende des Mülheimer Kunstvereins KKRR Ivo Franz dazu auf der Mitgliederversammlung des jungen Mülheimer Vereins: „Wir sind sehr berührt, die Chance bekommen zu haben, diesen sympathischen Künstler in allen seinen Facetten und Schaffensperioden umfassend vorstellen zu dürfen. Dies wird eine der nachhaltigsten Ausstellungen, die unser vor knapp zehn Jahren gegründetes Kulturzentrum in der Kunststadt Mülheim zum Auftakt des BEUYS-Jubiläumsjahres zeigen darf.“ „Mit Joseph Beuys (1921-1986) teilt er meiner Meinung nach nicht nur einen seiner Vornamen!“ so Franz weiter.

Über CHINMAYO

CHINMAYO, 1936 in Duisburg als Hermann Joseph (James) Schmitz geboren, ist seit über 50 Jahren bildender Künstler und Autor von Gedichten und Geschichten sowie Berichten von seinen Reisen als Künstler z.B. in die damalige UdSSR in den Jahren 1982, 1986 und 1989.

CHINMAYO ist Mitbegründer zahlreicher Künstlervereinigungen z.B: Duisburger Künstlerbund oder KV Malkasten Düsseldorf und Preisträger. Bekannt wurde er u.a. als Begründer des Langzeitprojektes „A59 VON UNTEN“ mit Natur-Skulpturen. Seine Kunstwerke im öffentlichen Raum sind stadbildprägend und sein Atelierhaus „ASANGA“ am Duisburg Meidericher Stadtpark ist ein über die Grenzen hinaus bekannter Treffpunkt von Kunstliebhaber*innen. Im September 2020 erhielt CHINMAYO die Mercator-Ehrennadel der Stadt Duisburg für besondere Verdienste um das kulturelle Leben der Hafenstadt in der Metropolregion Rhein-Ruhr.

Über die RUHR GALLERY MÜLHEIM

Die im Jahr 2012 gegründete RUHR GALLERY MÜLHEIM, auch bekannt als Galerie an der Ruhr, hat ihre Räumlichkeiten in der Villa Schmitz-Scholl, dem Stammhaus der Tengelmann-Gründerfamilie Schmitz-Scholl, in dem sich auch das KuMuMü - Kulturmuseum Mülheim – direkt am Innenstadtpark „Ruhranlage“ in der Ruhrstraße Nr. 3 befindet .

Der Eintritt ist wie immer frei - Führungen für Gruppen nach Vereinbarung.

