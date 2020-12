Unlängst gab ich mal „Beethoven + Pommes“ in die Suchmachine ein, weil ich das für einen besonders lustigen Anachronismus hielt Es gab zunächst nichts Aufregendes zu bestaunen, aber da "la pomme" im Französischen mehr Apfel als Kartoffel heißt, ich hätte dran denken sollen, stieß ich schnell auf ein französisches Kinderlied mit dem fabelhaften Titel „La pomme et l’escargot“. Der im wunderschönen Périgord lebende Michel Briant hat hier ein nettes Gedicht von Charles Vildrac vertont. Das haben vor ihm auch schon andere gemacht, sogar noch berühmtere wie z. B. Darius Milhaud. Aber niemand kam bisher auf die Idee, das Schicksalsmotiv aus der 5. Sinfonie in ein Kinderlied einzubauen. Und das mit den Originaltönen!

Das Schicksal reißt hier nämlich in Form eines Herbststurms den Apfel vom Baum, lässt ihn aufgeschlagen auf eine Schnecke rollen, die sich, in den Apfel fressend, dort für den Winter einrichtet und anschließend, so hofft zumindest der Apfel, durch Verteilung der Kerne für neue Apfelbäumchen sorgt.

Im Refrain wird dann jedes Mal das schreckliche Los des armen Apfels mit Beethovens Motiv beklagt:

pomm’ pomm’ pomm’ pomm’

t’es tu fait mal ?

j’ai le menton en marmelade

le nez fendu et l’œil poché

et je suis toute ecrabouillée

„Apfel, Apfel, Apfel, Apfel,

hast du dir weh getan?“

„Ich habe das Kinn in Marmelade,

die Nase gespalten und das Auge eingeschlagen,

und ich bin ganz zerquetscht.“

Man muss dazu noch wissen, dass das Beethovens Klopfmotiv in Frankreich tatsächlich mit „pom, pom pom, pooom“, imitiert wird, der Franzose also „Apfel“ assoziiert, während wir mit „ta, ta, ta, taah“ nur das Orchesterunisono meinen.

Franz Firla