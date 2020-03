Am 17. März 2020, 18.00 Uhr findet die erste öffentliche Sitzung des Fördervereins im Restaurant Ratskeller, Löhberg 55, 45468 Mülheim an der Ruhr statt.

Der Förderverein Klangwelten e. V. geht aus dem ehemaligen Förderverein des Kulturhauses Villa Zsuzsa hervor, wo Zsuzsa Debre gemeinsam mit ihrem Mann zwei Konzertreihen betreute.

In dieser Sitzung informieren die Geigerin und Organisatorin Zsuzsa Debre und ihr Team über die ersten erfreulichen Entwicklungen rund um das Projekt Beethoven Festival 2020.

Zu Ehren des großen Komponisten Ludwig van Beethoven soll in Mülheim an der Ruhr ein Festival mit sieben hochwertigen Konzerten an unterschiedlichen Konzertorten Mülheims zur Aufführung gelangen. Jeder Beethoven Fan und musikalisch Interessierte in und über Mülheim hinaus ist herzlich willkommen! Nähere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen des Festivals werden folgen.