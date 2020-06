Die Ausstellungsmacher der RUHR GALLERY MÜLHEIM zeigen aktuell die zweite Runde der Gemeinschaftsausstellung SCHÖNER! von insgesamt 3 Ausstellungsteilen. Mit einer Vernissage wurde am Sonntag, dem 14. Juni 2020 nachmitags die 2. Ausstellungsreihe gestartet. Geduldige Kunstinteressierte nahmen die lange Warteschlange bei der Registrierung gern in Kauf und konnten im gesamten Kunstkomplex an den Ruhranlagen die Kunstvielfalt genießen.

Immer neue Exponate und Ideen der Mülheimer Kunstszene

Ein Gag am Rande, einer der ausstellenden Künstler brachte ein neues Exponat zur Vernissage mit "eine Beethoven-Quietscheente", die schnell wirkungsvoll auf einem Sockel installiert wurde und spontan zum Kunstwerk des Tages gewählt wurde. Ist doch das berühmte Quietscheentenrennen in der Stadt Mülheim 2020 kompletzt ausgefallen - so überbrückt jetzt der "Artgenosse" die Wartezeit bis zum nächsten Rennen in der Vitrine im "KuMuMü - Kulturmuseum Mülheim an der Ruhrstraße 3".

Die Aktion "Kunstwerk des Tages" wird gefördert vom Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr (KKRR) in Zusammenarbeit mit dem Mülheimer Künstlerbund – beide Vereine haben ihre Geschäftsstelle in der Villa Schmitz-Scholl in der Ruhrstraße 3, wo auch das Mülheimer Kulturmuseum KuMuMü in einem separaten Trakt seine ständige Sammlung zeigt. Ein Atelierhaus mit 10 spannenden Künstlerateliers rundet das Spektrum des Kulturortes mitten in der Innenstadt am Ruhrufer gelegen ab.

„Quietsche-Ente mit Beethovenelementen“ | 7 x 7 x 5 cm | Gummi | 1997

Unbekannter Künstler