Am Freitag, 22. Oktober um 18 Uhr, findet in der Petri-Kirche ein Gespräch in der Ausstellung “Besetzte Leben“ statt. Heiner Schmitz zeigt in seiner Ausstellung “Besetzte Leben“ 16 Familienportraits in der Petri-Kirche. Zu diesen großformatigen Fotografien liegen noch Texte aus, die die etwas romantisierenden Fotos aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten lassen.

Es sind Geschichten, die ihm bei seinen Besuchen auf zwei Reisen 2019 bei diesen Familien im nördlichen Jordantal erzählt wurden. Die Geschichten beschreiben sehr eindrücklich die Lebenssituationen diese Menschen unter einer jetzt 54-jährigen Besatzung. Diese 16 Geschichten liegen unter den Exponaten auf Sockeln aus und können von den Besuchern mitgenommen werden.

Darüber hinaus wird ein Katalog zu dieser Ausstellung angeboten. Heiner Schmitz geht es mit dieser Ausstellung nicht darum, diese Lebensbedingungen dieser Menschen politisch zu hinterfragen, sondern Gespräche über Menschenwürde, Menschlichkeit, Respekt und Gerechtigkeit zu führen.

Auf zwölf Reisen in den vergangenen Jahren, die er unbegleitet und unbeeinflusst allein unternahm, konnte er sich einen guten Eindruck von Lebensbedingungen der Menschen in den unterschiedlichen Besatzungszonen der palästinensischen Gebiete verschaffen und möchte seine Erfahrungen mit interessierten Menschen teilen und diskutieren.

Seine Ausstellung ist auch auf youtube unter “Besetzte Leben“ zu sehen. Dieses Video hat schon zu vier Anfragen auf die Ausstellung und einer festen Buchung im Januar 2022 geführt. Die Ausstellung zeigt 16 Familienportraits.

